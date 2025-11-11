AI³«È¯¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤ÆMicrosoft¤äApple¤Î³ô²Á¤Ï¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¡£AI³«È¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤GPU¤òÄó¶¡¤¹¤ëNVIDIA¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ»þ²ÁÁí³Û5Ãû¥É¥ë(Ìó770Ãû±ß)¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Âç¤­¤µ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤¸¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¥é¥¤¥¿