¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³·Á¸©¤Ï11Æü¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¿©ÉÊ²Ã¹©²ñ¼Ò¤Ë¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó»º¤Î¥¤¥«¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ñ»º¤Î¥¤¥«¤È¤À¤±É½¼¨¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¼òÅÄ»Ô¤Î¿©ÉÊ²Ã¹©²ñ¼Ò¡Ö»³·ÁÈôÄ»¡×¤Ç¤¹¡£»³·ÁÈôÄ»¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ª¤È¤È¤·9·î¤«¤é¤³¤È¤·6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¸¶ºàÎÁÌ¾¤ÎÉ½¼¨¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿·³ã¸©Æâ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡ÖÈôÄ»¥Õー¥º¡×¤ËÈÎÇä¤·¤Þ