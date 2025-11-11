Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·îËö»þÅÀ¤Ç¼«¼£¶èÆâ¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ35¡óÁý¤Î1²¯5000Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥È¡ÊkW¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£10·îËö»þÅÀ¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23¡óÁý¤Î9741ËükW¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÏÆ±66¡óÁý¤Î5212ËükW¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Ï57ËükW¡£¾ÃÈñ¹½Â¤¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ìó1²¯2000ËükW¡¢³°ÉôÁ÷ÅÅ¸þ¤±¤¬Ìó3000ËükW¤È