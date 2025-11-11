¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¼Ö¤¬Ë½Áö¤·4¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é¤­¤ç¤¦11·î11Æü¤Ç1Ç¯¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿85ºÐ¤Î½÷¤¬¿Í¿È»ö¸Î¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¼Ô¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡¢ÌÈµö¤ÎÊÖÇ¼¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¸á¸å6»þ¤¹¤®¼¯»ùÅç»Ô²¼¹ÓÅÄ¤Î¸òº¹ÅÀ¡£³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¼Ö¤¬¾è¤ê¾å¤²¤¿¡× µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç