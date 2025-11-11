ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¤Î°ìÉô¤ÎÌ±Çñ»ÜÀß¤ÇÁû²»¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÄ®¤Ï11Æü¡¢¸©¤ËÂÐ¤·Ì±Çñ»ö¶È¤ÎÀ©¸Â¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤Ï·Ú°æÂôÄ®¤ÎÅÚ²°»°ÀéÉ×Ä®Ä¹¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢´Ø¾º°ìÏºÉûÃÎ»ö¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×Ë¾½ñ¤ÏÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÊÌÁñÃÏ¤äÀÅÍÜÃÏ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÃÏ¶è¤ÇÌ±Çñ»ö¶È¤ÎÀ©¸Â¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Ú°æÂôÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸½ºß¡¢Ä®Æâ¤Ë¤ÏÌ±Çñ¤¬¤Ç¤­¤ë»ÜÀß¤¬14¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¤Ç