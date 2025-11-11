·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ê¡¢¹âÎðÃËÀ­¤Ë¹ØÆþ¤µ¤»¤¿¶â²ô¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤é5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²¡¼ý¤µ¤ì¤¿27¸Ä¤Î¶â²ôÅìµþ¡¦Ë­Åç¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦À®À¥¶ÇÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤é5¿Í¤Ï6·î°Ê¹ß¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¹ØÆþ¤µ¤»¤¿¶â²ô27¸Ä¡¢»þ²ÁÌó4600Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®À¥ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¡Ö300¿Í¤¬º¾µ½¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã