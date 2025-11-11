½°µÄ±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¶á¤¯¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬¤«¤ï¤µ¤ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤5Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤¿¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¡¦²¬ËÜ»°À®À¯Ä´²ñÄ¹¡§²¾¤Ë5Ãû±ß¡¢ÁíÍý¤¬¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¹ñÌ±¤«¤é°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿¹±µ×ºâ¸»¤¬ËèÇ¯5Ãû±ß¡¢¤³¤ì¤«¤é»È¤¨¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¡§5Ãû±ß¡¢¹±µ×ºâ¸»¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð