²Î¼ê¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤¬11Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é60Ç¯¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿15ÁÈ¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤­¤Ê²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ60Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ