11·î¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ÇÀï¤¦¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÏFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°73°Ì¡£19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê²¼¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ç¤â²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤ÏºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¸ß³Ñ°Ê¾å¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤­¤ì¤ÐÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³Æñ¤·¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¬¡¼¥Ê¤ÏÀµÄ¾¡¢Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¾Á°¤Î³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥Ê¤è¤ê¶¯¤¤¤È