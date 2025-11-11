º£Ç¯»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ12¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤âÈï³²¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿2010Ç¯¤Î11¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¥¯¥Þ¤Î¿©³² ¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿©³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ìë¡¢²Ì¼ù±à¤òÊâ¤­²ó¤ë¥¯¥Þ¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³·Á¤¬Á´¹ñ¤Ë¸Ø¤ë½Ü¤Î²ÌÊª¥é¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Àè·î²¼½Ü¡¢¾å»³»Ô¤Î±àÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ±àÃÏ¤Î¿Í¤Ï¡Ö¿©¤Ù»Ä¤·¤È°ìÌÌ¤¯¤º¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã