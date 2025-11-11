11月10日、草磲剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド─もう二度と、会えないあなたに─』（カンテレ制作、フジテレビ系）の第5話が放送された。ドラマは折り返しにさしかかるが、突然の“ドロドロ展開”が注目されている。（※この先、物語のネタバレ含む）同作は、草磲演じる幼い息子と2人で暮らすシングルファーザーの主人公・鳥飼樹が、特殊清掃や生前整理をおこない、さまざまな事情を抱える家族に寄り添う物