¥Ñ¥¹¥Ô¥¨¤¬¡¢11·î8Æü¤Ë¼çºÅ¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¥Ñ¥¹¥Ô¥¨presents¡Ö°õ¾ÝI¡×¡Ù¡ä¤òÅìµþ¡¦LIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤âï£¡¹¤¿¤ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤­¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤Æ¤­¤¿ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¼·ÈøÎ¹¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¢¡¥Ñ¥¹¥Ô¥¨ ²èÁü¥Ñ¥¹¥Ô¥¨¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤Æ¤­¤¿ÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¡ã¥Ñ¥¹¥Ô