´¨¤µ¤¬Áý¤¹Åß¡¢¶À¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢·ì¿§ÉÔÂ­¤¬¸¶°ø¤«¤â¡£µ¤²¹¤ÎÄã²¼¤Ç·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ë¤È¡¢È©¤Î¤¯¤¹¤ß¤ä´é¿§¤Î°­¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢É½¾ð¤Þ¤Ç¤É¤ó¤è¤ê¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤³¤½Íê¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡È·ì¿§´¶¥Á¡¼¥¯¡É¡£º£µ¨¤Ï¡¢È¯¿§¤è¤ê¤â¡Ö¤Ë¤¸¤Þ¤»Êý¡×¤ä¡Ö¼Á´¶¡×¤ÇÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¡¦´é¿§¤Î°­¤µ¡¦¤Ü¤ó¤ä¤ê´¶¤ò°ì½Ö¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î·ì¿§´¶¥Á¡¼¥¯