Âçºå¥á¥È¥í¤Ï£±£±Æü¡¢Âè£²»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢ËüÇî´ØÏ¢¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÌó£¹£·²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Âçºå¥á¥È¥í¤ÎÃæ±ûÀþ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤ëÌ´½§¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¡¢ËüÇî´ü´Ö¡Ê£´·î£±£³Æü¤«¤é£±£°·î£±£³Æü¡Ë¤ÎÍè¾ì¼ÔÆþ¾ì¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÃ´¤Ã¤¿¡£±Ä¶È¼ý±×¤Ï±¿Í¢¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÌó£²£²£²²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÈñÍÑ¤Ï°ÂÁ´ÂÐºöÈñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÌó£±£²£µ²¯±ß¡£Æ±¼Ò¤Ï·è»»¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËüÇî¸ú²Ì¡×¤Ë¤è¤ëÁý¼ýÁý±×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£