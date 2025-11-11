¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀé¼ñ²ñ¤Î²Ö¤È¥®¥Õ¥È¤ÎÀìÌç¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¤¥¤¥Ï¥Ê¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥®¥Õ¥È¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ä¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹28cm¡Ê¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù ¥¤¥¤¥Ï¥Ê¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ä¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹28cm¡Ê¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ë¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ &#16