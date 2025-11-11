¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10Æü(·î)¤è¤ê¡¢Æ¯¤¯Âç¿ÍÀ¤Âå¤ËÂ£¤ëÌ¾¸À¹­¹ð¤òJR¡¦¥á¥È¥í¿·¶¶±Ø¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¡¦14Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢¿·¶¶SL¹­¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 ¿·¶¶¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ ¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÖÌ¾¸À¹­¹ð¡×  ·Ç½Ð´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡Á11·î16Æü(Æü)·Ç½Ð¾ì½ê¡§JR¿·¶¶±Ø¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¿·¶¶±Ø ±Ø²þ»¥Æâ2025Ç¯¤Ë¸¶ºî½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö