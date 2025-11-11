·²ÇÏ¸©Í¸³Ú·´ÌÀÏÂÄ®¤Î¡ÖHOTEL R9 Premium ÀîËó±ØÁ°¡×¤ËÊ»Àß¤¹¤ëÅ·Á³²¹Àô¡ÖÌÀÏÂ²¹Àô ÀîËó¤ÎÅò¡×¤Ë¤Æ¡¢Æüµ¢¤êÆþÍá¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2025Ç¯11·î10Æü(·î)11»þ¤è¤ê¡¢½ÉÇñµÒ°Ê³°¤âÅ·Á³²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ù HOTEL R9 Premium ÀîËó±ØÁ°¡ÖÌÀÏÂ²¹Àô ÀîËó¤ÎÅò¡×  Æüµ¢¤êÆþÍá³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î) 11:00¾ì½ê¡§·²ÇÏ¸©Í¸³Ú·´ÌÀÏÂÄ®ÃæÃ«115-1 HOTEL R9 Premium ÀîËó±ØÁ° 1³¬(¼õÉÕ2³¬)±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ã·îÍËÆü¡ä 6:00¡Á9