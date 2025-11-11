JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤¬¡¢¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó½ä¤êÎ¹¡½ÅìËÌÊÔ¡½¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é¿·Âçºå±Ø¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥È¥­¥è¥¹¥¯¡×¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥­¥è¥¹¥¯¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤±ØÊÛ¤ä¤´ÅöÃÏÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥á¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÁ´59¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£ JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó½ä¤êÎ¹¡½ÅìËÌÊÔ¡½¡×  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î11Æü(