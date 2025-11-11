²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê75¡Ë¤¬11Æü¡¢±é½Ð¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÌÚÂ¼ÎµÂ¢ÌÚÂ¼Å°Æó¤¬²Î¤¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¤ÎÀ¤³¦¡×¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡Ê36¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡Ê34¡Ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÎµÂ¢¤ÈÅ°Æó¤Ï±é²Î²Î¼êÄ»±©°ìÏº¡Ê73¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢·»Äï¥Ç¥å¥ª¡ÖÎµÅ°Æüµ­¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¶Ì»°Ïº¤¬¹½À®¡¢±é½Ð¡¢MC¤òÌ³¤á¡¢50Ç¯Âå¡¢60Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ä¥«¥ó¥Ä¥©¡¼¥Í¡¢J¡ÝPOP¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤²»³Ú¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¾¶Ê¤ò¡¢