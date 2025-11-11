²Î¼ê¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢60¼þÇ¯µ­Ç°¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ60Ç¯¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²»³ÚÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ60Ç¯¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡ØJAM¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿©¤Ù¤ë¥¸¥ã¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÆüËÜ¤Î²Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç