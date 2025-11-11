Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤ò11·î13Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼ç¤ÊÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÈÉáÄÌÀÊ¤ÎÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå¤Ç¤ÏÂçºå/°ËÃ°¤¬7,100±ß¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¤¬7,800±ß¡¢¼¯»ùÅç¤¬8,000±ß¡¢Ä¹ºê¡¦µÜºê¤¬8,500±ß¡¢Ê¡²¬¤¬8,800±ß¡¢²­Æì/ÆáÇÆ¤¬9,500±ß¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯3·î28Æü¤Þ¤Ç¡£¤¤¤º¤ì¤âÎ¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£