½÷Í¥¡¦Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£07Ç¯9·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×ÁûÆ°¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ç±é±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢À¤´Ö¤«¤éÂç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿Âô¿¬¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤­¤Ï20ºÐ¤È¤«¡¢21ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ô¡¼¥¯¤ÇÀº¿À¾õÂÖ¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦Ë»¤·¤¯¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£