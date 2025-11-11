¸µÇÐÍ¥¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¢Îø¿Í¤Ê¤·¡¢¾­Íè¤ÎÉÔ°Â¤â°ìÀÚ¤Ê¤·¤Î29ºÐ¡£¤½¤ó¤Ê¤ªµ¤³Ú¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦À¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤È¡¢18ºÐ¤Î¤¤¤È¤³¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤ÎÊ¿²°À¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤Î¿Íµ¤¤âÈ¼¤¤¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤ªÏÃ¡£²¹ÅÙ´¶¤äÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹²¬»³Å·²»¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¡£½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í