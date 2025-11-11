¹â¾¾¶×Ê¿ÅÅµ¤Å´Æ»¡Ê¤³¤È¤Ç¤ó¡¢¹â¾¾»Ô¡Ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬2025Ç¯11·î11Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬¡ÖÂ´¶È¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅê¹ÆÆâ¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂç¤­¤¤¤È¤³ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó´ó¤ê¤Ê¤Î¤ÇÂåÌò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤ó¤Ç¤Ï¡¢02Ç¯¤«¤é¥¤¥ë¥«¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤òºÎÍÑ¡£¤½¤Î¤Û