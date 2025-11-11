²ÏËÌÄ®¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¹©¾ì¤Ç11Æü¸áÁ°¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÃÖºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜ¾ë¸©¤ÎÃËÀ­¤¬µÓÎ©¤«¤éÃÏÌÌ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¤ÎÀßÈ÷¹©»ö¶È¡¦¿û¸¶Íº°ì¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï11Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢²ÏËÌÄ®µÈÅÄ¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ²ñ¼Ò¡Öµ»¸¦¡×²ÏËÌ¹©¾ì¤ÇÃÖ¤­·¿¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÃÖºî¶ÈÃæ¡¢µÓÎ©¤«¤é1.6¥áー¥È¥ë²¼¤ÎÃÏÌÌ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ