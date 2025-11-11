¥Û¥Ã¥±¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈäÏª¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡£º¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Ï½÷»Ò¤Î¶¦Æ±¼ç¾­²Ï¹ç¼î²»¡á11Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÆüËÜ¥Û¥Ã¥±¡¼¶¨²ñ¤Ï11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿ÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¹ë¤È¼ÂÀï¤òÀÑ¤à³¤³°±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³°¹ñ¤«¤é¤Î»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¤ä¼ã¼êÁª¼ê¤Î³¤³°ÇÉ¸¯¤Ê¤É¤â¿Ê¤á¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¹µ¤¨¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£7Âç²ñ