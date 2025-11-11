自民党の外交部会と外交調査会は１１日、高市首相の答弁に関する中国の薛剣（シュエジエン）・駐大阪総領事によるＸ（旧ツイッター）への投稿に対して非難決議をまとめ、尾粼正直官房副長官に提出した。問題解決に向けた努力が中国側にみられない場合、薛氏を「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）」として退去させることを含めた対応を政府に求めた。野党も相次いで批判し、立憲民主党の安住幹事長は「日中関