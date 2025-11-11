²æ¤¬»Ò¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¡¢²ÈÂ²»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»ÒºòÇ¯¸µÆü¤Ë·ëº§¡õÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡Ä¡£33ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î?²ÈÂ²¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ø¡£¤ªÅ·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤³¤òÊâ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¹ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹ºéÃÒÈþ¡£¡Ö»öÁ°¤Ë1ºÐ¡õ0ºÐ¤Î»Ò¤¬¾è¤ì¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Þ¥Ã¥×¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥â¥Ð¥¤