Å´Æ»±èÀþ¤Î»Ô¤äÄ®¤Ê¤É¤¬JR¶å½£¤ËÂÐ¤·¡¢Ï©Àþ¤Î°Ý»ý¤äÂ¸Â³¤òµá¤á¤ÆÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Í×Ë¾½ñ¤Ï¡¢JR¶å½£¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤¹¤ë12·î¤òÁ°¤Ë¡¢ËèÇ¯¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ 11Æü¤Ï¡¢JR¤Î¶å½£¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþ¤Î±èÀþ14¤Î»Ô¤ÈÄ®¤È¸©¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¨µÄ²ñ¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢Ï©Àþ¤Î°Ý»ý¤äÂ¸Â³¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òJR¶å½£¼¯»ùÅç»Ù¼Ò¤ØÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ë¤Ï¶å½£¿·´´Àþ¤ò´Þ¤á9¤Ä¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤¬¤¢¤ê¡¢Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡Ö½»Ì±À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê