¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡ÆüËÜÀ¸Ì¿6¡½5NTTÀ¾ÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î11Æüµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï11Æü¤Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÏNTTÀ¾ÆüËÜ¤ò6¡½5¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢15Ç¯°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÃæÄÅÂçÏÂ¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£3²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¤Î¿¿¤óÃæÄ¾µå¤ò±¦±Û¤¨ÀèÀ©2¥é¥ó¤È¤·¤¿¡£¡Öµå¤ò¸«²á