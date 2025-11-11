ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¸áÁ°0»þ25Ê¬¡¢¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£92ºÐ¡£¼çºË¤¹¤ëÌµÌ¾½Î¤¬11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌµÌ¾½Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿½÷Í¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Ê58¡Ë¤¬11Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ãÂ¼¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ï±é·à¤ÎÉã¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤