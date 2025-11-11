º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÆÃ¹¶ºîÀï¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢µìÆüËÜ³¤·³¡ÖÉçÍÖÉôÂâ¡×¤ÎÀïË×¼Ô°ÖÎîº×¤¬11Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÁ¾±÷»Ô¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ±«¤Î¤¿¤áÁ¾±÷»Ô¤ÎÂç¶ùÇÀ»º²Ã¹©¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½ªÀï¤ÎÇ¯¡¦1945Ç¯¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿ÉçÍÖÉôÂâ¤Ï¡¢½ªÀï¤Þ¤Ç¤Î3¤«·î´Ö¡¢Á¾±÷»Ô¤Î´äÀîÈô¹Ô¾ì¤«¤é²­ÆìÊýÌÌ¤Ë½Ð·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åö»þ29ºÐ¤À¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ÎÈþÇ»ÉôÀµ¾¯º´¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤Ë°ÛµÄ