¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û11·î9Æü(Æü)¡¢4¿ÍÁÈ¤Î½÷À­¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×PassCode¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¡ØPassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 ¡ÈDESTINEX¡É¡Ù¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¤Î²£ÉÍBUNTAI¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£PassCode¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ï2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯9¥ö·î¿¶¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ­Ç°¤¹¤Ù¤­Æü¤Ë¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖLiberator¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥Ù¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç