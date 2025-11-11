¹âÎð¼Ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹Ö½¬²ñ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹Ö½¬²ñ¤Ï¹ñ¤¬20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂ³¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢°ÂÁ´¹Ö½¬¤ò¤¦¤±¤¿¹âÎð¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ°è¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¶¦Í­¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£ ¸«ÄÌ¤·¤¬°­¤¤¸òº¹ÅÀ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥¤¥¯¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤¹¤ë¼Â½¬¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¹Ö½¬¼Ô(64)¡Ë¡ÖÃÏ°è¤â¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¸«¼é¤í¤¦¤È³Ø¤Ó¤Ë¤­¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦½ê´í¤Ê¤¤