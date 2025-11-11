地域の外国人と親睦を深めようと子供たちがおやき作りを通じた交流会を開きました。生徒「Welcom toⅯiasa！」大町市の小中一貫校、美麻小中学校を訪れたのは、美麻地区に住んでいたり長期滞在している外国人6人です。迎えたのは7年生（中学1年生）の生徒たち。美麻地区には、10月末時点で12人の外国人が住んでいて、近年、海外からの移住者が増加しているといいます。11日は学校の英語の授業と連携した交流会でカボチャの「