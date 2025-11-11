ÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥å¥È¥¥¥ë¥Þ¥ó¥¹¥­¡¼¡ÊSTURMANSKIE¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒANDOROS¤Ï2025Ç¯11·î11Æü¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¼ê´¬¤­¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥¬¡¼¥ê¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸1¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¬¥¬¡¼¥ê¥ó ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸1¡×¤Î"ÀÖ¤¤£±"¥¬¥¬¡¼¥ê¥ó¤Ï1961Ç¯4·î12Æü¤Ë±§ÃèÁ¥¡Ö¥Ü¥¹¥È¡¼¥¯1¹æ¡ÊVostok 1¡Ë¡×¤Ç¿ÍÎà½é¤Î±§ÃèÈô¹Ô¤òÃ£À®¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÌ¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡È1¡É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢108Ê¬¤Î½éÈô¹Ô¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§Ãè³«È¯»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø