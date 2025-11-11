¥Ñ¥Ê¥Þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¤Ï11·î11Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢B1À¾ÃÏ¶è¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥­¥ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ¶èÍ½Áª¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥­¥ó¥°58°Ì¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Confirmado @ajmitchell25 :white_check_mark::man_in_lotus_position::skin-tone-4:🫡🏀:flag-pa::closed_lock_with_key:! se une