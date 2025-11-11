¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û INI¤¬¡¢11·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPresent¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½àÈ÷ ¡ÖPresent¡×¤Ï¡¢INI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤­¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¤ÈÀ¾Þ«¿Í¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ª¤ê¡¢ ¡È°¦¡É¤Ë