¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤¬ÂÔË¾¤Î½ñÀÒ²½¡£½ñÀÒ¡Ø¥ª¥«¥À¤Î¥¸¥·¥ç¡Ù¤¬¡¢12·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢11·î11Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ ¢£²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¦Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡È¼­½ñ·Á¼°¡É¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤­¤¿Âç¿Íµ¤Ï¢ºÜ ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢11·î13Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ëÏÃÂêºî¡¢Netflix¥·¥ê&#125