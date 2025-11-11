11·î14Æü¤Ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡¢18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¤¬11Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç£²ÆüÌÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢²°³°Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¿û¸¶Í³Àª¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢ÁáÀîÍ§´ð¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¤Î£¹¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ ¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬Å·¹ÄÇÕ¤Î±Æ¶Á¤Ç¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤Ç¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬