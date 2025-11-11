レノボ・ジャパンは11月11日、約1リットルの小型筐体を採用したビジネス向けデスクトップPC「ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6」シリーズを発売した。「ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6」シリーズラインナップは、AMD Ryzen 200シリーズを搭載するモデルと、最大50TOPSのNPUを内蔵するAMD Ryzen AI 300シリーズを採用したCopilot+ PC準拠モデルの2種類。前者では最大16TOPSとなるRyzen 7 250などのCPUを選択でき、Ubuntuにも対応。