Image: STUDIO SEVEN オレンジ×ホワイトのカラーも可愛すぎませんかこれは。ビンテージなコンデジ人気が続く今日このごろですが、新品バッテリーが手に入らない機種だとバッテリーが劣化しないようにおっかなびっくりで使うことになりがち。古いデジカメならではの写りを求めているなら、「STUDIO SEVEN Retro Digital Toy Camera」をお迎えしてはいかがでしょうか。昔のポラロイドカメラを