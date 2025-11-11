Ãæ¹ñÍ­¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊÛ¸ø¼¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í­¿Í±§ÃèÁ¥¡Ö¿À½®20¹æ¡×¤Îµ¢´ÔÇ¤Ì³¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤òºÇÍ¥Àè¤·°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¡×¤È¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤­¡¢Ä¾¤Á¤Ë¶ÛµÞÂÐ±þºö¤ÈÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¿À½®20¹æ¡×¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¤ä¼Â¸³¡¢°ÂÁ´À­É¾²Á¤òÁÈ¿¥Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢¡Ö¿À½®20¹æ¡×¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Îµ¢´Ô¼Â»Ü·×²è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ïºî¶È¥×¥í¥»¥¹¤Ë¸·³Ê¤Ë½¾¤Ã¤Æ³Æ¼ï¥Æ¥¹¥È¤ÈÏ¢Æ°¤ÎÄ´À°¥Æ