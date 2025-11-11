カーダシアン一家の母でタレントのクリス・ジェンナーの７０歳の誕生日パーティーに、近隣住民から数々の騒音苦情が寄せられ、警察が呼ばれたと報じられている。ビバリーヒルズにあるアマゾンのジェフ・ベゾス氏の豪邸で８日、人気映画シリーズ「００７」がテーマの誕生日パーティーが開かれていたが、「大音量の音楽や騒ぎ声」が地域一帯に「鳴り響いている」と、何件も