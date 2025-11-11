¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÂçÊª¥ì¥¹¥é¡¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ã¡¼¡ª¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÉðÆ£·É»Ê¡õ¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÉðÆ£·É»Ê¤Î10Æü¤ÎÅê¹Æ¤ò»È¤¤¡¢¡Öº£¸å¤ÏÀµ¼°¤Ë¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢ÇØÃæÄÉ¤¤¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ÉðÆ£¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹´èÄ¥¤ì¤è