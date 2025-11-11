Ìë·Ê´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤¬ÁÏÀß¤·¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè3²ó International Illumination Award¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó ¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤¬¡¢¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉôÌçÍ¥½¨¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ¡×¤ÎÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤ì¤Ï¸«¤È¤ì¤ë°µ´¬¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡ÄÄ¹ºê¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ä¡×2013Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö