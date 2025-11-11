Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¡£2025Ç¯11·î16Æü(Æü)¤Ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÆî¤¢¤ï¤¸»ÔÁí¹çËÉºÒ·±Îý¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷Í·Í÷Ãæ¤ÎÈ¯ºÒ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¾ï¿©¤Î±ß³ê¤ÊÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·±Îý¤Ç¤¹¡£ ¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç ¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡ÖËÉºÒ·±Îý¡×  ¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯11·î16Æü(Æü)12:00º¢ ¢¨¡ÖÒùÎ×´Ý¡×10:50ÊØ²¼Á¥»þ¾ì½ê¡§Í·Í÷Á¥¡ÖÒùÎ×´Ý¡×Á¥ÆâÂÐ¾Ý¡§Í·Í÷Á¥¡ÖÒùÎ×´Ý¡×10:50ÊØ