ÅÔÆâ¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¿ô¤¬¡¢²áµîºÇ¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤¬2025Ç¯8·î¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤ä¸ø±à¡¢²ÏÀîÉß¤ÇÏ©¾åÀ¸³è¼Ô¤Î¿Í¿ô¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶è»ÔÄ®Â¼¤Ë360¿Í¡¢Â¿ËàÀî¤ä¹ÓÀî¤Ê¤É¹ñ¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ë197¿Í¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ557¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2002Ç¯°Ê¹ß¡¢²áµîºÇ¾¯¤Ç¡¢Ï©¾åÀ¸³è¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2004Ç¯8·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10Ê¬¤Î1¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç23¶è¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ï©¾åÀ¸³è¼Ô¤Î°ì»þÊÝ¸î¤«¤é½¢Ï«¤Ë¤è¤ë¼«Î©¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤¹