¡Ö¤¹¤­²È¡×¤ä¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂç¼ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ïº£Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Áý¼ý¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤­²È¤Î°ÛÊªº®Æþ¤¬¶Á¤¤¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ9.9%Áý¤¨6129²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï6.5%¸º¤Ã¤Æ232²¯±ß¤ÈÁý¼ý¸º±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¹¥Ä´¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢9·î¤«¤éÃÍ²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤