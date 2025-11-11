²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£86Ç¯4·î¤Ë18ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë²¬ÅÄÍ­´õ»Ò¤µ¤ó¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£²®ÌîÌÜ¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊîÄó»û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©°¦À¾»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖºòÇ¯¤ÏÄ¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤Ç»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¡£¤¢¤ÈÈ¾Ç¯Äø¤Ç40Ç¯¡£¤ª»û¤òË¬¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î»þ´Ö¤È¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¡£À¸¤­¤Æ¤¤¤¿¤é»äÃ£¡¢º£º¢¤É¤ó